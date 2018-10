Vineri, 26 octombrie, fostul internaţional, Cristian Chivu, a împlinit 38 de ani, iar noul director sportiv al echipei CFR Cluj, Daniel Stanciu, a vorbit despre momentele petrecute lângă fundaşul român, dar şi despre cine este omul-Chivu.

"Am multe amintiri cu Cristi. Să vorbim despre Campionatul European din Belgia şi Olanda, când am fost alături de el şi l-am susţinut moral alături de mama lui, Mariana Chivu.

A fost un jucător uriaş cu un caracter extraordinar. Faptul că a evoluat la AS Roma şi la Inter, a câştigat Champions League, apoi dacă ne gândim la evoluţiile lui, la felul cum a fost primit şi apreciat de către suporteri, de oficialii cluburilor, toate acestea cred că... citeste mai mult