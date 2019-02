Cristian Ganea (26 de ani) are probleme de adaptare la Atletic Bilbao. Jurnaliştii spanioli anunţă că românul are şanse mici să prindă echipa. Ganea a semant cu Bilbao la începutul acestui an, dar clubul spaniol a decis să-l lase până la sfârşitul...

Pro Sport, 15 August 2018