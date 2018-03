Vineri, 30 Martie, 19:40

Ciprain Marica, unul dintre numele vehiculate de Adrian Thiess în conferința de presă de azi, a recunoscut că a fost sunat de omul de afaceri, dar ezită să ofere deocamdată un răspuns concret cu privire la o posibilă implicare la Dinamo.

"N-aș vrea să interpretați. Este un tip care m-a sunat și m-aîntrebat ce părere am. Bineînețes, i-am spus că dacă datele sunt cele care s-au vehiculat în presă, pot fi interesante. Mai departe, absolut nimic. Mi-a spus «mulțumesc frumos, Ciprian, mă ocup și revin la tine».

M-a sunat, m-a întrebat ce părere am și am... citeste mai mult

