Secundul selecţionerului Cosmin Contra, Adrian Mihalcea, a vorbit în cadrul emisiunii ProSport LIVE despre meciul României cu Insulele Feroe, de la Cluj-Napoca, scor 4-1.

Astfel, tricolorii s-au revanşat după înfrângerea de la Stockholm, în faţa reprezentativei Suediei, scor 2-1, în cadrul primului meci din preliminariile Campionatului European din 2020: ”Suntem bucuroşi că am reuşit să ne revenim după eşecul din Suedia. Am făcut un meci bun şi asta ne va ajuta. Ştiam că echipa din Feroe venea să se apere, să joace pe contraatac. Mă bucur că am marcat 4 goluri, dar nu aş vrea să scot în evidenţă momentele negative, nu am făcut o analiză. Important e că am... citeste mai mult

