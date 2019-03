Echipa naţională de tineret a României a pierdut în faţa selecţionatei similare a Spaniei, 0-1, dar concluziile sunt bune după primul meci din 2019.

"Eu văd mai multe lucruri pozitive decât negative. Am întâlnit un adversar extrem de puternic, cu o valoare extrem de bună şi, deşi, am început un pic mai ezitant am reuşit să echilibrăm cumva jocul deşi ,aşa cum ştiţi, nu am avut nouă jucători dintre cei care sunt eligibili pentru acest nivel.

Există o diferenţă de valoare, în general, între fotbalul spaniol şi cel din România şi, cu siguranţă, probabil că jucătorii care au jucat mai puţin sau care au jucat pentru prima dată au avut o... citeste mai mult

