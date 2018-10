Patronul echipei FC Botoşani, Valeriu Iftime, a declarat că Hervin Ongenda îşi pune de multe ori în dificultate colegii, deoarece are o viziune extraordinară şi de multe ori nu e înţeles de restul jucătorilor.

"Trebuie să te antrenezi mult cu Ongenda. Colegii de multe ori nu-i înţeleg pasele. Are o viziune atât de interesantă, Ongenda ăsta al nostru, încât îţi pune o pasă şi îţi dă soluţia viitoare. El de multe ori ştie unde vine colegul lui. Lui Oaidă i-a pus mingea exact unde ştia că o să vină. Ăsta e marele lui talent: pune pase astfel încât să-ţi ofere cea mai bună soluţie.

Am stat de două ori cu el la câte o cafea. El trebuie adus pas cu pas la nivelul la care trebuie să... citeste mai mult