Articol de — Andrei Crăiţoiu Luni, 23 Aprilie, 13:27

Claudiu își trăiește la 31 de ani a doua tinerețe în Bulgaria! Are 24 de goluri în 27 de meciuri pentru Ludogoreț și e idol pentru fanii echipei de la Razgrad.

Miercurea trecută a reușit un hat-trick, apoi a înscris o bijuterie de gol din corner în derby-ul cu Levski Sofia, iar sâmbătă seară a punctat din nou în duelul cu Botev Plovdiv. Cu reușita din week-end, atacantul român a ajuns la cota 200 de goluri la profesioniști.

"Am bifat o bornă importantă în cariera mea! Am... citeste mai mult