Articol de — Andrei Crăiţoiu, Liviu Manolache Joi, 05 Aprilie, 08:53

Petrescu s-a supărat că echipa lui e criticată pentru stilul direct și nespectaculos, dar datele despre jocul clujenilor confirmă ideea că vișiniii nici nu caută să joace spectaculos.

Dan Petrescu a construit o echipă nouă și are succes instant, luptă pentru titlu cu lotul desenat în mai puțin de un an, numai că nu e mulțumit doar cu rezultatele. E supărat că formația lui e criticată pentru stilul de joc nespectaculos. " Steaua câștigă cu 1-0, 2-1 din faze fixe și voi criticați CFR! În tot campionatul am fost criticați!", s-a... citeste mai mult

acum 55 min. in Sport, Vizualizari: 41 , Sursa: Gazeta Sporturilor in