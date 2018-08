Preşedintele CFR-ului, Iuliu Mureşan, e convins că Răzvan Burleanu nu va fi detronat din fruntea fotbalului românesc. Oficialul echipei campioane a explicat la ProSport LIVE faptul că actualul şef de la "Casa Fotbalului" nu are rival.

"Răzvan Burleanu e foarte stabil pe postul său de la FRF, are o echipă foarte bună şi tenace care ştie foarte bine ce are de făcut şi eu cred că va câştiga în continuare (n.red. - postul de preşedinte) până când va vrea el", a anunţat Iuliu Mureşan la ProSport LIVE,... citeste mai mult