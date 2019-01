Atacantul portughez care a impresionat în startul campionatului are şanse foarte mici să rămână în Liga 1. FCSB a renunţat la ideea de a-l achiziţiona, după ce Teja i-a semnalizat lui Gigi Becali faptul că are kilograme în plus, dar fotbalistul deţinut de Gaz Metan în copropietate cu Braga nu duce lipsă de oferte. Sunt 3 cluburi care şi-au manifestat interesul pentru atacantul de 24 de ani.

Prima ligă din Rusia sau Serie B sunt cele mai tentante oferte pentru Fortes. “Sunt discuţii cu echipă din Emirate, o echipă din Italia, din Serie B şi una din Rusia, nu chiar o echipă de top, dar una din prima ligă”, a declarat... citeste mai mult