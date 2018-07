Întrebat de ce nu s-a impus George Puşcaş la Internazionale Milano, Walter Zenga a spus că e foarte important ca un jucător să fie sprijinit de antrenorul său. Fostul antrenor al FCSB-ului a dezvăluit episod care îl are în prim-plan pe Goerge Ogăraru. Fostul internaţional se afla pe lista neagră a clubului în momentul în care Zenga a preluat FCSB, dar a reuşit să-l revitalizeze.

"Depinde de încrederea pe care un antrenor o are în el. Pentru că unii fotbalişti sunt aşa de buni într-un loc, aşa de proşti în alt loc. Şi eu am avut fotbalişti, De exemplu când eu am ajuns la Steaua (n.r... citeste mai mult