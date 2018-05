Articol de — Eduard Apostol Marti, 15 Mai, 15:12

Căpitanul celor de la SCM Craiova, Cristina Zamfir, 28 de ani, a mărturisit Gazetei cu ce a rămas după finala vieţii pentru ea şi colegele ei campioane în EHF

- Cristina, realizaţi ce s-a întâmplat cu voi?

- Treptat. Am făcut ceva uriaş pentru noi, pentru oraş. Am luat-o pas cu pas şi-am ajuns în vârf. Noi eram echipa cea mai slab cotată la câştigarea trofeului. Incredibil, nu? Bine s-a zis că Cenuşăreasa a ajuns prinţesă la palat. Am fost unite, am avut lângă noi oameni minunaţi, am ascultat ceea ce s-a spus de pe bancă,... citeste mai mult