Mihaela Buzărnescu are o poveste demnă de un film de Oscar! E povestea omului care, atunci când totul pare pierdut, după ce a căzut, în mod repetat, se ridică încă o dată pentru a realiza ceva incredibil. Într-un circuit WTA în care concurenţa e sufocantă, „Miki“, la 30 de ani, s-a ridicat din anonimat şi a ajuns o vedetă. Când era pe val şi venea după şase meciuri câştigate la rând, la San Jose şi la Montreal, Buzărnescu a suferit o accidentare gravă la Rogers Cup. A ratat US Open, dar şi o posibilă calificare la Turneul Campioanelor, dar acum, refăcută complet, are gânduri mari pentru noul sezon. „Weekend Adevărul“: Dupa... citeste mai mult

acum 55 min. in Sport, Vizualizari: 26 , Sursa: Adevarul in