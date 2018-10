Boxerul român Bogdan Dinu (32 de ani / 18-0, 14KO) trebuia să boxeze sâmbătă seara la Sofia, cu englezul Tom Little, într-un meci de palmares, dar şi-a anulat intempestiv lupta din Bulgaria pentru că a primit o ofertă de nerefuzat: un meci pentru titlul mondial WBA la categoria grea, pe 17 noiembrie.

Bogdan Dinu poate deveni primul boxer român deţinător al titlului mondial la categoria grea. Buzoianul aflat sub contract cu Sorin Florea (King Promotion) se va bate pe 17 noiembrie la Atlantic City (New Jersey / SUA) cu americanul Jarrell Miller, în joc urmând să se afle centura de campion mondial WBA. Deţinătorul de drept al titlului, Manuel Charr, a fost deposedat de centură... citeste mai mult

