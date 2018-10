Are doar 19 ani şi şase campioanate naţionale la activ, toate la Academia lui Hagi. Fost mijlocaş, actual fundaş de succes, energic de mic, "mama a decis că trebuie să o consum cumva", Radu Boboc a debutat în acest an în Liga I, la echipa mare a Viitorului. Tânărul jucător are un sezon minunat. Şi au trecut doar câteva luni. A luat campionatul în ediţia precedentă cu juniorii, iar acum se luptă să prindă primul 11, lângă Ianis & Co. şi, mai mult, s-a calificat la Campionatul European cu România U21. Dar mai multe despre Boboc, îl las pe el să spună. "Sunt un băiat ambiţos, muncitor şi iubesc fotbalul" Cum ai început... citeste mai mult