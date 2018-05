Articol de — Vlad Nedelea Duminica, 06 Mai, 11:21

Adrian Ambrosie, președintele celor de la CSM Poli Iași, îi asigură pe cei de la CFR Cluj în legătură cu meciul pe care moldovenii îl au cu FCSB mâine, în etapa cu numărul 8 din play-off-ul Ligii 1.

"Vă rog mult să terminăm cu aceste speculații. Vom juca împotriva FCSB-ului așa cum am făcut-o și cu CFR. Onoarea noastră este în joc. În plus, avem o primă promisă pe care băieții vor să o ia.

Este vorba despre 20.000 de euro de echipă la victorie și 10.000 de euro pentru un rezultat de egalitate. Eu zic că este o sumă frumoasă pentru o echipă care are ceva probleme financiare, două luni restante la salariu.

