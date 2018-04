Alin Moldoveanu • Campionii olimpici la tir in proba de pusca, Alin Moldoveanu si italianul Niccolo Campriani, se vor intrece la Iasi, in luna mai, in cadrul Grand Prix-ului "Duelul Campionilor Olimpici" • Anuntul a fost facut de...

Buna ziua Iasi, 28 Ianuarie 2013