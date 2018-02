Fostul antrenor al lui Dinamo, Ioan Andone, nu crede în varianta revenirii lui Cristi Borcea la Dinamo. În direct la ProSport Live, Andone a dezvăluit cum l-a pierdut pe Dorin Rotariu, chiar înainte de încheierea perioadei de transferuri.

”Ce am trăit acolo, nu am trăit nicăieri în cei aproape 30 de ani de carieră. Mi l-au vândut pe Rotariu în ultimele 6 ore ale perioadei de transferuri. Echipa era făcută cu el, jucasem multe meciuri amicale, echipa reacţiona cu voiam eu iar ei mi l-au vândur cu 3 zile înainte de meciul cu Viitorul. Şi m-a bătut Viitorul cu 2-1. Cum te simţi tu antrenor, pe bancă, atunci când păţeşti asta? Eu am aflat de vânzare la 7 seara. M-a... citeste mai mult

