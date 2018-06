"Uram matematica în liceu. Nu am un background care să aibă legătură cu statistica. Cifrele sunt însă limbajul care descrie strategia. Studiam jurnalismul, nu aveam nimic de a face cu cifrele. Îmi plăceau poveştile. Scrisul. Dar, am avut această revelaţie - că cifrele spun povestea strategiei şi pot răspunde la întrebarea - este mai bine să serveşti spre exterior, sau la teu? Cifrele îţi spun asta. Este limbajul care te ajută să înţelegi cum să câştigi. Cuvântul scris nu îţi poate spune asta". Este povestea, pe scurt, a lui Craig O'Shannessy. Expertul chemat la post an de an de turneele de Mare Şlem pentru a explica jocul de tenis, rezultatele, surprizele... citeste mai mult