Ana Bogdan (25 de ani, 89 WTA) continuă forma excelentă pe care o traversează în acest început de an. Eleva antrenorului Gabi Moraru s-a calificat în această dimineaţă în optimile turneului de la Taipei - premii de 227.000 de dolari - după ce a învins-o pe principala favorită, fostul nr.14 WTA, chineazoaica Shuai Peng (32 de ani, 31 WTA), semifinalistă la US Open 2014. În optimi, Ana o va întâlni pe câştigătoarea meciului Eugenie Bouchard - Lin Zhu.

"Sunt încrezătoare, aşa am intrat pe teren şi la începutul meciului şi nu m-am... citeste mai mult