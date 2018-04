Vineri, 06 Aprilie, 09:00

Sorin Cârţu, 62 de ani, rememorează succesul fabulos de pe Ghencea, din '89: "Lucescu acuza că sunt prieten cu Iordănescu, dar după ce am învins Steaua, Ianul ne-a recompensat cu câte un televizor Telecolor".

- Domnule Cârţu, bună ziua! Aveţi două-trei minute la dispoziţie?

- Buna ziua, am şi mai multe că sunt pe la Balş, în trafic, e bară la bară şi aşa stau de 17 minute, nu mă mişc deloc!, deci avem timp.

- Să vorbim un pic despre o amintire, meciul Craiova - Steaua din noiembrie 1989!

- Pfff... şi ce amintire!

"Am avut şi şansă, Balint a ratat penalty"

