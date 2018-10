Amalia Năstase l-a ajutat pe Denis, copilul lui Cosmin Paşcovici, când a fost diagnosticat cu o boală gravă. În direct la ProSport Live, a recunoscut că a fost impresionată de situaţia băieţelului, în urma unei emisiuni TV şi a încercat să ajute. A stâns 100.000 de euro şi l-a dus pe Denis în Franţa, pentru tratament, când doctorii din România nu îi mai dădeau şanse.

”Am cunoscut situaţia lui Denis la TV. Se spunea că medicii de aici nu îi dau şanse. Am sunat-o pe Ioana (n.r. mama lui Denis) şi i-am zis să mergem la Paris. În 3 zile am făcut rost de 100.000 de euro, am luat personal bani de la oameni. Asta se întâmpla acum 11 ani. Acolo... citeste mai mult

acum 40 min. in Sport, Vizualizari: 38 , Sursa: Pro Sport in