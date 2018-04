Marti, 10 Aprilie, 15:37

Deși trece printr-o formă slabă, cu doar un gol în Liga 1, Denis Alibec nu duce lipsă de oferte.

Ovidiu Ionițoaia, directorul Gazetei Sporturilor, a dezvăluit în editorialul de azi că atacantul de 27 de ani este dorit de New York Red Bulls, echipă din Major League Soccer. (Detalii aici)

Oferta a venit prin intermediul agentului Constantin Dumitrașcu, iar clubul din SUA ar oferi FCSB 3 milioane de euro și un salariu de un milion de dolari pe an lui Denis Alibec.

2.200.000 €este cota lui Albiec, potrivit transfermarkt.de

Alibec a venit la FCSB în ianuarie 2017, pentru 2,04 milioane de euro. În acest sezon, în toate competițiile, are 3 goluri în 23 de... citeste mai mult