Echipa naţională Under 19 s-a impus în faţa selecţionatei similare a Serbiei, 4-0, în primul joc de la Turul de Elită, ultima competiţie înaintea Campionatului European.

Selecţionerul Adrian Boingiu a analizat meciul la ProSport LIVE. "Sunt copii buni. E o generaţie la fel de bună ca alte câteva care au fost de-a lungul timpului, dar a noastră s-a format ca grup, ăsta e atuul principal. Suntem pe un drum bun, însă deocamdată nu am realizat mare lucru. Nu e uşor, dar nici foarte greu să-i ţin cu picioarele pe pământ. Ne cunoaştem de multă vreme, noi am trecut şi prin situaţii dificile şi... citeste mai mult

