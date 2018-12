Marcatorul primului gol al partidei Dinamo - CFR Cluj, încheiată 0-3, Adiţă Păun, a explicat în cadrul emisiunii ProSport LIVE cum a reuşit să "strecoare" mingea în poarta apărată de Penedo.

Jucătorul de 23 de ani a făcut ce a vrut pe partea stângă a terenului, a fost închis pe linia de fund, dar a ales să tragă la poartă. Mingea s-a strecurat pe lângă Penedo, care a anticipat greşit traiectoria balonului şi a rămas înlemnit.

"A fost o partidă grea, toate meciurile cu Dinamo sunt dificile. Şi-a dorit, dar cred că am fost mai buni per total şi am meritat victoria.

(n.red. - întrebat de faza golului) Aşa am considerat eu, că doar pe acolo pot să mai dau pentru că... citeste mai mult