In urma coliziunii au rezultat doua victime si un deces. Cele doua victime sunt constiente. Accidentul s-a soldat cu decesul carutasului, dar si a calului. Un echipaj SMURD venit la fata locului a preluat o femeie, in varsta de 30 de ani, policontuzionata, dar stabila din punct de vedere hemodinamic. Femeia este gravida in 18 saptamani. Soferul a suferit contuzii minore.

https://www.bzi.ro/exclusiv-accident-rutier-mortal-la-iasi-o-femeie-gravida-printre-victime-foto-update-680049

acum 25 min. in Locale, Vizualizari: 14 , Sursa: Vremea Noua in