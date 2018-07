Ionel Ganea, fost internaţional şi actual tehnician al ACS Poli Timişoara, a explicat la ProSport LIVE de ce CFR a fost învinsă de Malmo, 0-1, în prima manşă a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor. Ex-atacantul unor echipe ca Rapid, Dinamo, VfB Stuttgart sau Wolverhampton consideră că principalul vinovat e noul antrenor al ardelenilor, Edi Iordănescu, cel care nu a jucat niciodată la un nivel înalt.



"CFR nu are un antrenor care a jucat fotbal, care să-l simtă, înţelegeţi?! E foarte greu acum să...a avut nişte rezultate, e adevărat...personal nu am nicim cu CFR-ul, dar a dezamăgit pe toată lumea. Din ce am văzut, Malmo era o echipă de bătut, şi... citeste mai mult