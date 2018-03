Atât fructele, cât şi legumele sunt relativ sărace în calorii. Ele nu pot lipsi din alimentaţia sănătoasă pentru că aduc organismului glucide, vitamine, minerale, hormoni, fitochimicale şi enzime. Totodată, sunt o sursă bogată de antioxidanţi precum bioflavonoidele, vitamina C, seleniu, zinc, care ne protejează împotriva unor boli degenerative, printre care cancerul şi bolile de inimă. În plus, această grupă de alimente ne furnizează cea mai mare parte a dozei noastre zilnice de vitamina C.

