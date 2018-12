Rareş Fortuneanu este favoritul nr. 1 pentru postul de antrenor principal la St. Raphael, începând din vara anului 2019, anunţă presa franceză. Fostul conducător de joc al echipei Dinamo şi al primei reprezentative este în prezent secund la echipa care a jucat finala Cupei EHF în primăvara acestui an.

Joel Da Silva, actualul antrenor, mai are contract până în vară, iar cele două părţi nu vor prelungi angajamentul. O decizie în acest sens a fost luată încă de săptămâna trecută, după ultimul meci oficial din acest an,... citeste mai mult