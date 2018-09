Gazeta Sporturilor scrie că Mijlocașul lateral Tiberiu Serediuc, 26 de ani, a semnat azi un contract cu AFC Hermannstadt.



Fostul jucător al celor de la FC Botoșani a semnat pe un an cu nou-promovata antrenată de Alexandru Pelici, tranzacția fiind intermediată de impresarul Flurian Vulturar.



"E o nouă perioadă din cariera mea. Mă bucur că am ajuns aici. Țin să le mulțumesc domnului presedinte și domnului antrenor pentru încrederea acordată. Cu siguranță nu o să îi dezamăgesc", a declarat Tibi Serediuc.



"Am avut mai multe discuții cu echipe din... citeste mai mult

