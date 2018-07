Ion Bîrlădeanu, preşedintele FR de Kaiac-Canoe, a declarat că juniorii au avut o evoluţie sub aşteptări la CM de la Plovdiv, în timp ce sportivii Under 23 au reuşit să-şi îndeplinească obiectivul: argint şi bronz la Canoe2, în probele de 1000 şi 500 m, prin Cătălin Chirilă şi Ştefan Andrei Strat.

În urmă cu un an, la competiţia mondială găzduită la Complexul Sportiv Naţional Bascov-Budeasa, România obţinuse trei medalii, dintre care una la juniori (bronz la K2 500 m fete) şi două la Under 23, un argint la C2 500 m şi un bronz la K4 500 m, ambele la băieţi. La Plovdiv,... citeste mai mult

