Evolutia “spectaculoasa” a Spitalului Judetean Braila. De la minus infinit la nota 6

Presedintele CJ, Francisk Chiriac isi lauda traiectoria pe care a avut-o la carma Spitalului Judetean, din 2016 pana in prezent. Acesta prezinta evolutia ca fiind una spectaculoasa, ce a culminat cu acordarea notei 6 (o nota de trecere) de catre Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. Progresul nu se opreste aici, acesta sperand ca, in august, la urmaoarea evaluare sa primim o nota mai mare.

“Doamna Pintea am vazut ca a dat o nota de trecere, 6, dar eu va spun ca in 2016 am luat spitalul de la minus infinit si l-am adus la nota 6. Eu cred ca... citeste mai mult

