Evolutia Soarelui in ingrijoreaza pe oamenii de stiinta!

Soarele va deveni mult mai rece si mai putin stralucitor pana in 2050, avertizeaza astronomii americani de la University of California, San Diego.



In opinia oamenilor de stiinta, aceste schimbari vor fi rezultat al marelui minimum solar - fenomen periodic, cand campul magnetic al astrului slabeste, formand mai putine pete si emanand mai putine ultraviolete.

In studiul lor, specialistii au analizat radiatiilor altor stele similare Soarelui pe parcursul a 20 de ani. Pe baza datelor astfel obtinute,