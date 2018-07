Everestul datoriei mondiale: 247.000 de miliarde de dolari Global Debt Monitor, publicat de The Institute of International Finance (IIF) arata ca, in primul trimestru din 2018, datoria mondiala s-a majorat cu 11,1% fata de primul trimestru din 2017, atingand recordul de 247.000 de miliarde de dolari.

Totalul include datoriile statelor, gospodariilor, sectorului financiar si companiilor din sectorul non-financiar. Tot in primul trimestru al anului in curs, raportul dintre datorie si PIB... citeste mai mult