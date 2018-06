În an Centenar, la Ciumărna va fi promovat costumul popular tradiţional. Zeci de costume pe care le are în colecţie rapsodul popular Ileana Graţiana Pop vor putea fi îmbrăcate de către toţi cei care doresc să fie intre în spiritul de sărbătoare al acestui an.



Evenimentul va fi găzduit de rapsodul popular Ileana Graţiana Pop, care a creat la Ciumărna un muzeu al tradiţiilor şi al meşteşugurilor. Din dorinţa de a promova costumul popular, ea a creat un eveniment prin care toţi cei care doresc să devină păstrători de tradiţie să poată să îmbrace acest costum. „În anul Centenar 2018 doresc să promovez costumul popular complet. Aşa cum a fost purtat de ţărăncile noastre şi de... citeste mai mult

