Ieri. Căpitănia Zonală Giurgiu a raportat producerea unui incident naval.

Astfel, se arată în comunicat, şlepul motor fluvial autoprpoulsat Sveti Ilia, care împingea Barja Wanja, au eşuat la Km546 Fluvial, pe malul stâng al Dunării, în afara şenalului navigabil.

Barja Wanja era încarcată cu 1645 tone de floarea soarelui.

Nu au fost raportate victime sau scurgeri de hidrocarburi.

Şlepul motor Sveti Ilia se află sub pavilion Bulgaria şi are ca armator comnapnia FANTY LTD.

Are o putere a motoarelor de 1132 CP şi o lungime maximă 89.86 metri.

