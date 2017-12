• ieri, la Teatrul “Maria Filotti”, participanţii au discutat despre potenţialul şi perspectivele antreprenoriatului IT în zona Brăila-Galaţi



Ieri, Teatrul “Maria Filotti” a găzduit Metropol@IT la Brăila, primul eveniment IT organizat de Asociaţia “Dumitru Ionescu” - ADI Business Club şi CoderDojo Metropolitan Brăila-Galaţi. La întâlnire au participat zeci de persoane dornice să afle cât mai multe informaţii depre planurile şi proiectele asociaţiei, în special despre potenţialul şi perspectivele antreprenoriatului IT în zona Brăila-Galaţi.

Astfel, în cadrul întâlnirii s-a discutat despre nevoia unei comunităţi IT în zona celor două oraşe şi despre paşii... citeste mai mult