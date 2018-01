Bucharest Gaming Week, un eveniment ce reuneşte pasionaţii de eSports, gamerii dedicaţi şi cei mai importanţi dezvoltatori de jocuri din România, are loc în perioada 23 - 28 ianuarie 2018, la Romexpo, informează un comunicat al organizatorilor transmis marţi AGERPRES.

Atracţiile principale ale evenimentului, arată organizatorii, sunt finalele Esport (ESL) Southeast Europe Championship pentru popularele jocuri Counter Strike: Global Offensive, League of Legends şi Hearthstone şi Finala Sezonului 3 al Turneului Naţional de League of Legends.

În cadrul evenimentului principal, la Romexpo vor fi organizate... citeste mai mult