Eveniment cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului, organizat de Polaris M Holding

Polaris M Holding organizează în parteneriat cu Asociația “United Hands România”, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului, o vizită la stația de sortare si reciclare deseuri. evenimentul va avea loc marți, 5 iunie 2018, ora 13.30, la sediul SC M M Recyclyng SRL.



La activitate va participa un grup de tineri cu vârste cuprinse între 12-18 ani, care provin din centrele de plasament “Antonia” și “Delfinul” din Constanța.



Tema anului 2018, aleasă de UNEP (Programul Națiunilor Unite Pentru Mediu) este “Beat plastic pollution!”, având motto-ul “If you can`t reuse it, refuse it!”, invită guvernele,... citeste mai mult