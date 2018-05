Prima sesiune de evaluare vizează elevii claselor a II-a şi începe, luni, cu probele scrise la limba română şi limba maternă. Testele de citire la aceste discipline vor fi susţinute marţi. Proba de matematică este programată miercuri, în timp ce proba de limbă română (scris şi citit) pentru elevii din rândul minorităţilor naţionale se va desfăşura joi.

Până la finalul lunii mai vor susţine aceste evaluări şi elevii claselor a VI-a şi a VI-a.

Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a are următorul calendar: limba română - 15 mai, matematică - 16 mai şi... citeste mai mult

