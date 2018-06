EVALUAREA NAȚIONALĂ 2018. Elevii claselor a VIII-a termină vineri cursurile. Luni, 11 iunie, are loc prima probă a Evaluarii Naționale, la Limba și literatura română.

EVALUAREA NAȚIONALĂ 2018. De luni, ei intră în febra examenelor de la EVALUAREA NAȚIONALĂ 2018. Luni, 11 iunie, elevii vor susține prima probă, cea la Limba și literatura română. Miercuri, 13 iunie, are loc a doua probă, cea la Matematică. Joi, 14 iunie, are loc proba la Limba și