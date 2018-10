Evaluarea miniștrilor PSD e gata. Raportul comisiei a fost definitivat și predat la partid

Evaluare miniștrilor PSD e gata. Vicepreşedintele PSD Doina Pană, a declarat că raportul comisiei care a analizat activitatea miniştrilor social-democraţi a fost definitivat şi predat la partid, urmând ca prim-ministrul Viorica Dăncilă să îl analizeze şi să ia deciziile finale în ceea ce priveşte eventualele remanieri.

"A fost o analiză foarte amplă, în sensul că, pe baza rapoartelor pe care le-au înaintat miniştrii, am confruntat cu ce scrie în programul de guvernare (...). Am comparat rapoartele cu datele din programul de guvernare, am comparat şi cu ce trebuia să scoată Parlamentul, ca legislaţie, pentru că pot fi situaţii în care o hotărâre de guvern să nu o poţi... citeste mai mult

