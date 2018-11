"Evaluarea mea nu face referire la nume"

Premierul Viorica Dăncilă a declarat astăzi că evaluarea activităţii ministerelor - care va constitui baza discuţiilor pe tema remanierii guvernamentale - nu va fi referitoare la un nume sau altul din guvern, ci la îndeplinirea programului de guvernare.

"Nu am să fac o evaluare a miniştrilor acum. Lucrurile pe care am să le aduc în faţa CExN nu vor face referire la nume. Voi face o analiză - de fapt am terminat-o - legată de activitatea şi de îndeplinirea programului de guvernare. Evaluarea mea nu va fi referitoare la un nume sau altul din guvern, ci la ceea ce s-a realizat", a

