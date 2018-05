EVALUARE NAȚIONALĂ CLASA A VI-A. Elevii de clasa a VI-a vor susţine joi proba la Matematică şi Ştiinţele naturii din cadrul Evaluării Naţionale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale.

EVALUARE NAȚIONALĂ CLASA A VI-A. Conform Agerpres, testele sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, au un format asemănător cu cel al evaluărilor internaţionale şi trebuie să aibă un nivel mediu de dificultate. Durata alocată rezolvării acestora este de 60 de minute pentru fiecare test. Testele sunt evaluate în cadrul unităţii de învăţământ, în termen de cel mult şapte zile. Rezultatele... citeste mai mult