Evaluare nationala 2019. Calendarul examenelor. Informatii despre admiterea la liceu

Evaluare nationala 2019. Ministerul Educatiei Nationale a aprobat calendarul de desfasurare a Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a (EN VIII) in anul scolar 2018-2019.

Astfel, prima proba scrisa din cadrul EN VIII (limba si literatura romana) va avea loc in data de 18 iunie 2019. Urmatoarea proba scrisa (matematica) se va desfasura in data de 20 iunie. Iar ultima (limba si literatura materna – pentru elevii care au studiat aceasta disciplina) este programata in data de 21 iunie.

Evaluare nationala 2019. Inscreierea candidatilor

Inscrierea absolventilor clasei a VIII-a in vederea participarii la Evaluarea Nationala se face in perioada 3 – 7 iunie 2019. Cursurile... citeste mai mult

