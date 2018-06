EVALUARE NAȚIONALĂ 2018. Aproape 150.000 de elevi au susţinut, luni, proba la Limba Română din cadrul Evaluării Naţionale.

„Perlele” elevilor de la clasa a VIII-a:

„Textul nu are idei secundare. Toate sunt super principale și îmi e jenă să aleg”.

„Sensul cuvântului crengi e boscheți”.

„În „de-acolo” cratima a fost folosită degeaba. Putem folosi liniuța când ne grăbim, dar numai când foarte tare”.

„Momentul” are gen necunoscut. Este jumătate masculin, jumătate feminin”.

„Nu am fost într-o cetate, dar voi povesti o întâmplare dintr-o stațiune all