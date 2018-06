„Fiţi alături de copiii voştri şi, indiferent de rezultate, nu treceţi cu ghetele alea butucănoase peste sufletele lor”, a scris medicul cardiolog Vasi Rădulescu pe pagina sa de Facebook, într-un mesaj transmis părinţilor ai căror copii susţin Evaluarea Naţională în acest an.

„Când s-au afişat rezultatele şi-am văzut nota finală, nu mi-a venit să cred. Nu numai că nu urma să intru la prima clasă de mate-info din liceul cel mai bun din oraş, ci exista riscul să nu prind mate-info. (…) Mama s-a cutremurat, aşteptările erau altele, am dezamăgit, nu a mai vorbit cu mine, am făcut-o de râs”, a scris medicul cardiolog pe Facebook.

