Ministerul Educatiei Nationale (MEN) propune introducerea Educatiei parentale in fisele de post ale cadrelor didactice, asistentilor medicali si sociali, cu 2 ore pe saptamana alocate parentingului care sa fie incluse in norma.

De asemenea, autoritatea are in vedere ca fiecare parinte sa participe la cursuri de Educatie parentala, in momentul in care copilul intra intr-un nou ciclu de invatamant.

"Sustinerea formarii si dezvoltarii competentelor parentale devine una dintre misiunile pe care... citeste mai mult

azi, 14:48 in Social, Vizualizari: 32 , Sursa: A1 in