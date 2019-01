Dorin Cocos si Alina Bica se afla in prezent in arestul Politiei Capitalei. Ei au fost trimis in judecata in dosarul disjuns din cel privind afacerile de la ANRP, informează www.stiripesurse.ro. Trimiterea lor in judecata presupune transferarea lor...

Ziua de Constanta, 4 Martie 2015