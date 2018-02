Biatlonista Éva Tófalvi, aflată la a şasea participare la Jocurile Olimpice, vizează o clasare în primele 20 de locuri la PyeongChang. „M-am calificat foarte greu la această ediţie. Dar la Jocurile Olimpice orice e posibil, sper să am o tragere bună, să mai greşească celelalte fete... Dar o să fie greu, sunt fete de 20 de ani care fug foarte tare. Însă am experienţă, am mai multă minte ca să zic aşa, şi o să încerc să folosesc partea asta. Obiectivul meu e Top 20. Orice e posibil, în sportul nostru au ieşit campioni europeni la care nu se... citeste mai mult